Rusya'da sürüngenlerden sahte korona virüs ilacı üreten eczaneye baskın - Son Dakika

Rusya'da bir eczaneye yapılan baskında korona virüse karşı çare olduğu iddia edilen ve sürüngenler kullanılarak üretilen sahte ilaçlar bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Mosfilmovskaya Caddesi'nde alternatif tıp üzerine ilaçlar satan bir eczaneye Rus sağlık denetim ajansı (Roszdravnadzor) tarafından baskın düzenlendi. Bir kişinin kamerasıyla sahte ilaç üretimini görüntülemesi üzerine yapılan baskında eczanede çalışan bazı kişilerin kertenkele gibi sürüngenleri şişelediği ve üretilen sahte ilaçların satıldığı anlaşıldı. Kertenkelelerin alkol ile şişelendiği ve elde edilen suyun tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin aşısını beklediği korona virüse karşı iyi geldiği iddiasıyla satıldığı anlaşıldı. Baskında eczane çalışanları gözaltına alındı. İfadesinde formülün tamamını açıklamayı reddeden şüpheliler, sahte ilaçların korona virüs hastalarına değil hasta olmayanlara satıldığı ve bu ilacı kullananların virüse yakalanmadığını savundu.

Ruhsatsız çalıştırılan eczane tamamen kapatılırken ve soruşturma devam ediyor. - MOSKOVA