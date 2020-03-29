Rusya'da tahliye edilen Ukraynalılar Kiev'e geldi - Son Dakika

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Rusya'da tahliye edilen Ukraynalılar Kiev'e geldi
6 saat önce
Kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar alana Rusya, Kiev'e gidecek son trenle Ukraynalıların tahliyesini gerçekleştirdi.
Kara ve demiryolu sınır geçişlerini 30 Mart'tan itibaren geçici süreliğine kapatma yönünde karar alana Rusya, Kiev'e gidecek son trenle Ukraynalıların tahliyesini gerçekleştirdi. Kiev'e gelen Ukraynalılar yoğun güvenlik önlemleri altında trenden tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:59 Kaynak: AA
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