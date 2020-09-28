Rusya'da takla atan otomobildeki iki kişi mucize eseri kurtuldu - Son Dakika

Rusya'da bir şirkete ait otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı ve takla attı. Otomobildeki iki kişi, feci kazadan mucize eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Rusya'nın Çelyabinsk kentinde meydana geldi. Aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, aracın kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, kayarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı ve takla attı. Rus medyası, kaza yapan otomobilin içerisinde iki kişinin bulunduğunu ve feci kazadan şans eseri kurtulduklarını duyurdu. Hafif sıyrıklarla otomobilden çıkarlan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.