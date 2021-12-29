Rusya'da tanınmış insan hakları örgütü Memorial'ın kapatılması kararı - Son Dakika

Rusya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin önde gelen insan hakları organizasyonu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.

Rusya'da ülkenin en tanınmış insan hakları kuruluşlarından biri olan Memorial International, mahkeme kararıyla kapatılıyor. Moskova'da görülen duruşmada Rusya Yüksek Mahkemesi, kuruluşun "Yabancı Ajanlar Yasası" kapsamındaki düzenlemeyi ihlal ettiği sonucuna vararak kapatılmasına hükmetti. Mahkeme başkanı, Memorial hakkında daha önce de benzer bir davanın bulunduğuna dikkat çekerek bu kararı alındığını ifade etti.

Karara itiraz edilecek

Memorial International'ın yöneticilerinden Yan Rachinsky ise mahkemenin verdiği kararın ardından yine Rusya'da faaliyet gösteren muhalif yayın organlarından Meduza'nın muhabiri Kristina Safonova'ya konuştu. Muhabirin Memorial International'ın kapatılmaması konusunda umudu olup olmadığına cevap veren Rachinsky, "Umut her zaman vardır. Şans meselesi" dedi. Mahkeme kararını nasıl karşıladığı ile ilgili soruya da yanıtlayan Rachinsky, "Savcının konuşmasının, iddianın içeriğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Dosya incelenmemiş bile" ifadelerini kullandı. Karara itiraz edeceklerini ve 29 Aralık'ta da kuruluş ile ilgili başka bir davanın görüleceğini belirten Rachinsky, "Temel değişiklikler olmadan Rusya'da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yalnızca Rusya'da 60 kuruluşumuz var ve hepsi bağımsız tüzel kişilikler. Hukuka aykırı karar Temyiz Mahkemesi tarafından onaylansa bile sakince çalışmaya devam edecekler" diyerek alınan karara karşı durduklarını ifade etti.

Ajan olarak nitelendirilmişti

1989 yılında kurulan Memorial, Rusya tarihinin en karanlık sayfalarını incelemeye başlamasıyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz ay savcılar, Moskova merkezli Memorial İnsan Hakları Merkezi ve ana yapısı olan Memorial International'ı "Yabancı Ajan Yasasını" ihlal etmekle suçlamıştı. Söz konusu yasa, dışarıdan fon alan kuruluşların "ajan" olarak nitelendirilmesini ve bu tanımı resmi olarak kullanmasını öngörüyor. Savcılık, kuruluşun internet sitesi de dahil olmak üzere yayınlarına "yabancı ajan" etiketini eklemediği gerekçesiyle Memorial International hakkında dava açmıştı. Memorial İnsan Hakları Merkezi ise terörizme ve aşırılıkçılığa göz yummakla suçlanlanmıştı. - MOSKOVA