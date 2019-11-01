Son Dakika Haberleri: Rusya'da tartışmalı "bağımsız internet" yasası yürürlüğe girdi
Son Dakika Ekonomi Rusya'da tartışmalı 'bağımsız internet' yasası yürürlüğe girdi

Rusya'da tartışmalı "bağımsız internet" yasası yürürlüğe girdi

7 saat önce

Rusya'nın, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için kendi bağımsız internet ağını (Runet) oluşturmasını öngören karar yasalaştı.

Rusya'da tartışmalı

Rusya'nın, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için kendi bağımsız internet ağını (Runet) oluşturmasını öngören karar yasalaştı.

Rusya'da bugün yürürlüğe giren adlı yasaya göre, siber tehlikelere karşı koymak için internet operatör ağlarında trafik filtreleme sistemlerinin kurulması gerekecek.

Söz konusu sistemlerin operatörlere Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor) tarafından temin edilmesini öngören yasaya göre, sistemlerin kurulumuna ve bakımına ilişkin masraflar da devlet bütçesinden karşılanacak.

Rusya'daki internetin istikrarına veya çalışma şekline tehdit gelmesi halinde merkezileştirilmiş ağ kontrolünün Roskomnadzor'a geçmesini sağlayacak yasayla, ülkedeki internet kullanıcılarına ait bilgilerin de detaylı bir şekilde kayıt altına alınması da sağlanabilecek.

Söz konusu tehditleri içeren liste ise henüz onaylanmadı.

Bazı uzmanlar, söz konusu yasanın ülkedeki internet sansürünü çok daha katı bir hale getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Rusya, internetin "yerelleştirilmesi" için yaklaşık 20 milyar rublelik bir bütçe ayırırken, projenin tam anlamıyla 2021'de devreye girmesi bekleniyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da tartışmalı "bağımsız internet" yasası yürürlüğe girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]