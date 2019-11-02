Rusya'da tartışmalı

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı bağımsız internet ağına yönelik yasa yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, kullanıcı bilgileri detaylı şekilde kayıt altına alınacak. Yasayla sansürün sertleşeceği eleştirileri var.



Rusya'nın, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için kendi bağımsız internet ağını (Runet) oluşturmasını öngören karar yasalaştı. Rusya'da bugün yürürlüğe giren yasaya göre, siber tehlikelere karşı koymak için internet operatör ağlarında trafik filtreleme sistemlerinin kurulması gerekecek.