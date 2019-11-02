Son Dakika Haberleri: Rusya'da tartışmalı "bağımsız internet" yasası yürürlüğe girdi; sansür eleştirileri var
Son Dakika Dünya Rusya'da tartışmalı 'bağımsız internet' yasası yürürlüğe girdi; sansür eleştirileri var

Rusya'da tartışmalı "bağımsız internet" yasası yürürlüğe girdi; sansür eleştirileri var

6 saat önce

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı bağımsız internet ağına yönelik yasayla, kullanıcı bilgileri de detaylıca kayıt altına alınacak. Yasayla sansürün sertleşeceği eleştirileri var.

Rusya'da tartışmalı

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı bağımsız internet ağına yönelik yasa yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, kullanıcı bilgileri detaylı şekilde kayıt altına alınacak. Yasayla sansürün sertleşeceği eleştirileri var.


Rusya'nın, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için kendi bağımsız internet ağını (Runet) oluşturmasını öngören karar yasalaştı. Rusya'da bugün yürürlüğe giren yasaya göre, siber tehlikelere karşı koymak için internet operatör ağlarında trafik filtreleme sistemlerinin kurulması gerekecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum
ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti! Hollanda'da F-35 savaş uçağının karşılamasında köpük sıkılınca renkli görüntüler ortaya çıktı İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da tartışmalı "bağımsız internet" yasası yürürlüğe girdi; sansür eleştirileri var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]