Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor - Son Dakika
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Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor

27.05.2022 16:41

Yakutistan'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar, tedbir amaçlı patlatılarak su baskınlarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yakutistan'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar, tedbir amaçlı patlatılarak su baskınlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Havaların aniden ısınması nedeniyle çözülen buzulların bir bölümü, nehrin daralan kısımlarını tıkayarak bölgedeki yerleşim yerlerinin su baskınıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Yakutistan bölgesindeki yetkililer, nehre yakın noktalardaki yerleşim yerlerini su baskınlarından korumak için yatak boyunca kum torbalarıyla set yapıyor. Nehir yatağının dar olduğu noktalara sürüklenip su akışını yavaşlatan büyük buz kütleleri patlayıcılarla parçalanarak baskınların önüne geçiliyor.

Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor
Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor
Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor
Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor
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Kaynak: AA

su, Güncel, Son Dakika

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