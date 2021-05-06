Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi - Son Dakika

Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi

06.05.2021 16:22
Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi, System.String[]

Rusya'da korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu versiyonu "Sputnik Light" aşısına kullanım izni verildi.

Rusya'da korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu versiyonu "Sputnik Light" aşısına kullanım izni verildi.

Dünya genelinde korona virüsle mücadelede salgından çıkış yolu olarak görülen aşılara yönelik çalışmalar sürüyor. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu bileşeni "Sputnik Light" aşısının kullanım için tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light korona virüs aşısının tescillendiğini duyurur. Aşının etkinlik düzeyi, uygulamadan 28 gün sonra yüzde 79.4 olarak kaydedildi. Yaklaşık yüzde 80 olan etkinlik oranı, iki dozluk birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek" denildi.

Etkinlik oranının, 5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 arasındaki toplu aşılama programı sırasında herhangi bir nedenle aşının ikinci dozunu almamış, tek dozun uygulandığı Ruslardan elde edilen verilere dayanılarak hesaplandığı belirtildi.

Sputnik Light'ın uygulandığı gönüllerde ciddi bir yan etki görülmediği, uygulamadan sonra 10. günde virüsün S proteinine karşı hücresel bağışıklığın geliştiği ifade edildi.

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Başkanı Alexander Gintsburg aşıya yönelik yaptığı açıklamada, "Sputnik Light, daha önce enfekte olmuş kişilerde yüksek bağışıklığın desteklenmesini sağlayacak" dedi. Gintsburg ayrıca, Sputnik Light'ın farklı aşılarla birlikte kullanılarak etkinlik düzeyinin artırılması için de iyi bir araç olduğunu dile getirdi.

Aşının 7 bin kişiyi kapsayan Faz III klinik çalışması, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gana başta olmak üzere birçok ülkede devam ediyor. Geçici sonuçların Mayıs ayında çıkması beklenirken, tek dozluk aşı ile sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Sputnik V, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi - Son Dakika


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