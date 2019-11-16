Son Dakika Haberleri: Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu
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Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

6 saat önce

Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu, System.String[]

Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, başkent Moskova'da 4 katlı bir binada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, endüstriyel dağcı olan adamın, son kattan binanın çatısına çıkan merdivene tırmandığı görülüyor. Sol eli ile malzeme taşıyan adamın, sadece sağ elini kullanarak merdivene tırmanmaya çalışıyor. Ancak, bu sırada eli kayan adam, önce kat merdivenlerinin demir korumalıklarına çarpıp ardından merdiven boşluğundan aşağı düşüyor. Bunun üzerine adamın iş arkadaşlarının alt kata inerek, adamın yardımına koştuğu görülüyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan endüstriyel dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Endüstriyel dağcı adamın çatıya çıkan merdivene tırmanması

-Dağcı adamın, sadece sağ eliyle tutunarak merdivene tırmanması

-Adamın elinin kayması sonucu düşmesi

-Adamın önce kat merdiveninin demir korumalıklarına çarpması ardından boşluktan yere düşmesi


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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