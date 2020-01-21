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Rusya'da tek katlı ahşap evde yangın: 11 ölü
6 saat önce
? Rusya'da 14 kişinin yaşadığı belirtilen tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
? Rusya
'da 14 kişinin yaşadığı belirtilen tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde yer alan Prichulymskiy kasabasındaki tek katlı bir ahşap evde yangın çıktı. 14 kişinin yaşadığı evde gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 1 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yerel medya, hayatını kaybedenlerden 10'unun Özbek vatandaşı olduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
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