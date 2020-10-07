Rusya?da temizlik görevlisi kadın şans eseri belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Rusya?da temizlik görevlisi kadın şans eseri belediye başkanı seçildi

07.10.2020 11:15
Rusya?da temizlik görevlisi kadın şans eseri belediye başkanı seçildi, System.String[]

Rusya'da Povalikhino kasabasındaki belediye binasında temizlik görevlisi olarak çalışan ve belediye başkanlık seçimine iki aday gösterilmesi zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazılan Marina Udgodskaya belediye başkanı seçildi.

Rusya'da Povalikhino kasabasındaki belediye binasında temizlik görevlisi olarak çalışan ve belediye başkanlık seçimine iki aday gösterilmesi zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazılan Marina Udgodskaya belediye başkanı seçildi. Seçim sonucu kasabada şaşkınlığa neden oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 400 km kuzeydoğusundaki küçük Rus kasabası Povalikhino'da belediye binasında temizlik görevlisi olan Marina Udgodskaya, ülkedeki yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazıldı. Seçime giren Udgodskaya, belediye başkanı oldu. Hayvancılıkla uğraşan ve ailesini geçindirmek için kış aylarında da belediye başkanlığının ofisindeki temizlik görevlisi olan Udgodskaya'nın seçim zaferi, kendisini işe alan görevdeki belediye başkanı için şok etkisi yarattı.

ADI LİSTEYE FORMALİTE OLARAK YAZILDISeçimi kazanacağını asla düşünülmeyen ve ismi sadece formalite gereği yazılan Udgodskaya'nın seçim zaferi ülke çapında gündem oldu.MUHALEFET LİDERİ ZAFERİNİ KUTLADI

Seçimi kazanması nedeniyle şöhreti ülke geneline yayılan Udgodskaya, kısa süre içerisinde yerel seçimlerin en tanınmış kişisi haline geldi. Muhalefet siyasetçisi Dmitry Gudkov, da Udgodskaya'yı zaferinden dolayı kutladı.


Moskova, Marina, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya?da temizlik görevlisi kadın şans eseri belediye başkanı seçildi - Son Dakika

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