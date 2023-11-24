Rusya'da temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, güzelliği ile gündeme oturdu. Bir fotoğrafçı tarafından fark edilen ve fotoğrafları çekilen kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Güzelliği ile kelli felli modellere taş çıkartan temizlik görevlisi kadının videosunun altına "Bu kadını tebrik ediyorum . Birçoğu gibi güzelliğini kullanıp rahatı seçmemiş", "Çok güzel gerçekten. Allah kalbine göre versin", "Çok yakında iş değiştirebilir", "Temizlik görevlisi olarak son saatleri desenize" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika