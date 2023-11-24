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Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika

Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor

Rusya'da temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, güzelliği ile adından söz ettirmeyi başardı. Bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen fark edilen kadının görüntüleri kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.

24.11.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:38
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Rusya'da temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadın, güzelliği ile gündeme oturdu. Bir fotoğrafçı tarafından fark edilen ve fotoğrafları çekilen kadının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"ÇOK YAKINDA İŞ DEĞİŞTİREBİLİR"

Güzelliği ile kelli felli modellere taş çıkartan temizlik görevlisi kadının videosunun altına "Bu kadını tebrik ediyorum . Birçoğu gibi güzelliğini kullanıp rahatı seçmemiş", "Çok güzel gerçekten. Allah kalbine göre versin", "Çok yakında iş değiştirebilir", "Temizlik görevlisi olarak son saatleri desenize" şeklinde yorumlar yapıldı.

Rusya, Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor - Son Dakika
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