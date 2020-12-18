Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü - Son Dakika

Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü

18.12.2020 16:48
Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü, System.String[]

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi.

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.?

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Yakutsk kentindeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Bölgedeki yerleşim birimlerinde hava sıcaklığının -48 C derecenin altına düşmesi nedeniyle acil durum haline geçildi. Termometler geçen hafta bazı kentlerde -40 C dereceyi gösterdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler don dorucu soğuğa rağmen dışarıda oyun oynadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

- Rusya

Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü - Son Dakika


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