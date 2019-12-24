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Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak
6 saat önce
Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı
Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı.
Geçen kasımda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'agresif' olarak nitelediği siber güvenlik stratejisine yanıt olarak bağımsız internet yasası yürürlüğe sokmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:36
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