Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak - Son Dakika Dünya

Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak

6 saat önce

Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı

Rusya'da testler başarılı oldu: Olası bir siber saldırı anında ülke internetsiz kalmayacak, System.String[]

Siber tehlikelerden korunmayı hedefleyen Rusya dünyadan bağımsız internet ağı üzerinde yaptığı bir dizi testin başarı ile sonuçlandığını açıkladı.


Geçen kasımda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'agresif' olarak nitelediği siber güvenlik stratejisine yanıt olarak bağımsız internet yasası yürürlüğe sokmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:36 
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