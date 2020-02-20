Rusya'da tır altına aldığı otomobille şarampole uçtu: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da tır altına aldığı otomobille şarampole uçtu: 2 ölü - Son Dakika

Rusya'da tır altına aldığı otomobille şarampole uçtu: 2 ölü

7 saat önce

Rusya'ya bağlı Tataristan'da yoldan çıkan tır, altına aldığı otomobille birlikte şarampole yuvarlandı.

Rusya'da tır altına aldığı otomobille şarampole uçtu: 2 ölü, System.String[]

Rusya'ya bağlı Tataristan'da yoldan çıkan tır, altına aldığı otomobille birlikte şarampole yuvarlandı. Tırın altına aldığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.


Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan yolunda yük taşıyan bir tır kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tır yanında ilerleyen otomobili altına alarak şarampolden aşağıya uçtu. Otomobil tırın altında ezilirken tırın kasasındaki mallar çevreye saçıldı. Yaşanan kaza üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken tırın altına aldığı otomobildeki 2 kişi ezilerek öldü. Araçtakilerin cesetleri çıkarılırken yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tır sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra işlem yapılacağı açıklandı. - MOSKOVA

Tataristan, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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