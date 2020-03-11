Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı - Son Dakika Dünya

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı

6 saat önce

Rusya’da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası’nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı, System.String[]

Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.


Yarışmacılar bir masanın iki ucunda pozisyon alıp sırayla birbirlerini tokatlıyor. Yarışmaya katılanlar sırayla rakibine ardı ardına 5 kez tokat atıyor. Bir hakem de en sert tokat atanı tespit ederek kazananı ilan ediyor.

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Rusya, Tokat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:45 
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