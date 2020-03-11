Son Dakika › Dünya › Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı - Son Dakika Dünya
Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı
6 saat önce
Rusya’da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası’nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Yarışmacılar bir masanın iki ucunda pozisyon alıp sırayla birbirlerini tokatlıyor. Yarışmaya katılanlar sırayla rakibine ardı ardına 5 kez tokat atıyor. Bir hakem de en sert tokat atanı tespit ederek kazananı ilan ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:45
Son Dakika İspanya'da futbola koronavirüs engeli Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi