Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı - Son Dakika Dünya

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı

6 saat önce

Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.View on euronews

Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı

Tokat, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:24 
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