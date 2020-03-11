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Rusya'da Tokat Atma Şampiyonası'nda sert silleler yarıştı
6 saat önce
Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Rusya'da birbirinden güçlü erkekler Tokat Şampiyonası'nı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:24
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