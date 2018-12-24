Rusya'da Toprak Kayması Sonrası Raylardan Çıkan Tren, Yola Devrilmek Üzereyken Durdu
1 saat önce
– Rusya'nın Krasnodar şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı.
– Rusya
'nın Krasnodar
şehrinde sabah 6.30'da, toprak kayması sonrası meydana gelen tren kazasında üç kişi yaralandı.
Yapılan ilk incelemelere göre kazanın yaşanan toprak kayması sonucu trenin raylardan çıkması ile meydana geldiği belirtildi. Kazada yolcu trenin dört vagonundan ikisinin raylardan çıktığı ve karayoluna devrilmek üzereyken durduğu belirtildi. - Rusya
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:52 Kaynak: DHA
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