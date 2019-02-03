Rusya'da Trafik Kazası: 7 Ölü
47 dakika önce
Rusya'nın Kaluga şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya
'nın Kaluga şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
TASS haber ajansına göre, sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma karayolunun 128. kilometresinde bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı
Kaluga Bölgesi Basın Sözcüsü Natalya Gorohova yaptığı açıklamada, "Meydana gelen kaza sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 48 yolcu taşıyan otobüste 33 çocuk bulunuyordu.
Kazayla ilgili emniyet yetkililerinin soruşturma başlattığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:59 Kaynak: AA
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