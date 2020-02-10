Rusya'da trafo bomba gibi patladı - Son Dakika
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Rusya'da trafo bomba gibi patladı

23 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir trafoda meydana gelen patlamada alevler bina yüksekliğine kadar ulaştı.

Rusya'da trafo bomba gibi patladı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir trafoda meydana gelen patlamada alevler bina yüksekliğine kadar ulaştı.


Moskova'ya bağlı Podolsk kentinde geniş bir alanın elektrik dağıtım işlevini gören büyük bir trafoda patlama meydana geldi. Trafonun patlamasıyla alevler apartman boyuna kadar ulaştı. Savaşı anımsatan görüntülere neden olan patlama nedeniyle trafo çevresindeki binaların camları kırıldı. Patlama nedeniyle bölgedeki 125 evin elektrik, su ve doğalgazları kesilirken, patlamadan toplam 24 bin kişi etkilendi. Patlama sonucu can kaybı yaşanmazken, maddi zararın oldukça yüksek olduğu açıklandı.


Patlama kentte paniğe neden olurken, bölgeden geçen bir sürücü patlamayı tesadüfen araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne sererken, sorunun hala devam ettiği açıklandı. Bazı bölgelere elektrik verilirken, bazı noktalarda ise hala elektrik sorunu yaşandığı ifade edildi.


Yetkililer, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaya devam edildiğini açıkladı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:11 Kaynak: İHA
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