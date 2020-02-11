Son Dakika › Dünya › Rusya'da trafoda büyük patlama: 24 bin ev etkilendi - Son Dakika Dünya
Rusya'da trafoda büyük patlama: 24 bin ev etkilendi
6 saat önce
Rusya'da bir trafoda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
Rusya'da bir trafoda meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamanın ardından 24 bin evde doğalgaz ve elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.
Patlama, başkent Moskova'nın güneyindeki Podolsk kentinde meydana geldi. Araç kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlama anında bir alev topunun yükseldiği ve yerini siyah dumanlara bıraktığı görüldü. Yerel medya, patlama nedeniyle 24 bin evin etkilendiğini duyurdu. Patlama nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yaşandığı ancak gün içerisinde tamirat sonrası akışın normale döndüğü bildirildi.
Son Dakika Yanlış metroya binen yolcu hareket halindeki metrodan dışarı atladı Son dakika: NATO'dan 5 şehit verdiğimiz İdlib'le ilgili çağrı: Saldırılar son bulmalı Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz