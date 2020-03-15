Rusya'da tren yolcuları korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da tren yolcuları korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika

Rusya'da tren yolcuları korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

6 saat önce

Rusya'da korona virüsü semptomları gösteren bir kişinin bindiği trendeki aynı vagonda seyahat eden 18 yolcu karantinaya alındı.

Rusya'da tren yolcuları korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı, System.String[]

Rusya'da korona virüsü semptomları gösteren bir kişinin bindiği trendeki aynı vagonda seyahat eden 18 yolcu karantinaya alındı.


Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Novi Urengoy şehrinde Bölge Sağlık Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bir yolcu treninde seyahat eden bir kadın işçi trenden indikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastaneye giden işçide korona virüsü semptomları görülünce bölgedeki sağlık ve güvenlik birimleri harekete geçti. İşçinin seyahat ettiği tren durdurularak bölgeye ambulans gönderildi. Korona virüsü şüphelisi kişinin seyahat ettiği vagondaki 18 kişi trenden çıkarılarak ambulanslarla bölgedeki enfeksiyon hastanelerine götürülerek gözlem altına alındı. Trenden indikten sonra hastaneye giden ve korona virüsü belirtileri taşıyan işçiye test yapıldığı ve analizlerin Moskova'ya gönderildiği, kesin teşhisin ise hafta başında belli olacağı öğrenildi.


Kentte yaşanan korona virüsü paniği nedeniyle kent idaresi tarafından resmi genelge yayınlanarak 23 Mart tarihine kadar şehirde olağanüstü hal tedbirleri uygulanacağı ve şehrin karantina altına alınacağı öğrenildi. - MOSKOVA

Rusya, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:49 Kaynak: İHA
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