Rusya'da turistleri taşıyan helikopter göle düştü: 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde düşen "Mi-8" tipi helikopterde 16 kişiden 8'i kurtarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turistleri taşıyan "Mi-8" tipi helikopter, Kamçatka'daki Kuril Gölü'ne düştü.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, helikopterde bulunan 3'ü mürettebattan olmak üzere 16 kişiden 8'i kurtarıldı. Kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.