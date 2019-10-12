Son Dakika Haberleri: Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı
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Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 15. Bilim Festivali'nde Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatları tanıtıldı.

Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 15. Bilim Festivali'nde Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatları tanıtıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı. "İpek Yolu" temalı festivalde, Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatlarının tanıtımı yapıldı.

Ebru sanatı uygulama atölyesinin yer aldığı festivalde, Türk mutfağından ikramlar sunuldu. Festival kapsamında yöresel kıyafetler ve halk oyunları gösterisinin yanı sıra çeşitli bilgi yarışmaları da düzenlendi.

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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