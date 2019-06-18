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Rusya'da Türk Sineması Günleri

1 saat önce

ST. Moskova Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen St. Petersburg Türk Sineması Günleri başladı.

Rusya'da Türk Sineması Günleri, System.String[]
ST. Moskova Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen St. Petersburg Türk Sineması Günleri başladı.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, YEE ve Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu iş birliğiyle Rodina sinemasında düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yunus Belet, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşlar katıldı.
Başkonsolos Belet, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Petersburg'da ilk defa düzenlendiğini ve bunun, Türk kültürünün tanıtımı adına bir başlangıç olduğunu söyledi.
Moskova YEE Müdürü Özkan da bu tür etkinliklerin, ilerleyen zamanlarda daha sık yapılacağını belirtti.
Açılışı yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmiyle yapılan Türk Sineması Günleri'nde, üç günde 7 film, Rusça alt yazılı olarak sinemaseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:24 Kaynak: AA
Moskova, Petersburg, Kültür Sanat
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