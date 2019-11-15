Son Dakika Haberleri: Rusya'da "Türk Sineması Günleri" başladı
Son Dakika Kültür Sanat Rusya'da 'Türk Sineması Günleri' başladı - Son Dakika

Rusya'da "Türk Sineması Günleri" başladı

6 saat önce

ST. Rusya'da gerçekleşen ve Türkiye'nin "özel statü" sıfatıyla katıldığı "8'inci St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu" kapsamında düzenlenen "Türk Sineması Günleri" başladı.

Rusya'da

ST. Rusya'da gerçekleşen ve Türkiye'nin "özel statü" sıfatıyla katıldığı "8'inci St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu" kapsamında düzenlenen "Türk Sineması Günleri" başladı.

St. Petersburg'taki Rodina Sineması'nda düzenlenen açılış programına, oyuncu Ekin Koç ve çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Rusya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "St. Petersburg kenti güzel eserlerle dolu. Bu şehri çok sevdim. Umarım siz de bizim filmlerimizi seversiniz." dedi.

3 gün sürecek Türk Sineması Günleri'nde, Rusça alt yazılı 5 film sinemaseverlerle buluşacak.

Petersburg, Rusya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'ya gönderdiğimiz 21 ton mandalina yanlış etiketleme nedeniyle imha edildi
Rus birlikleri, suriye'de abd'nin terk ettiği üsse ulaştı Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 05:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da "Türk Sineması Günleri" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]