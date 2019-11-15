ST. Rusya'da gerçekleşen ve Türkiye'nin "özel statü" sıfatıyla katıldığı "8'inci St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu" kapsamında düzenlenen "Türk Sineması Günleri" başladı.

St. Petersburg'taki Rodina Sineması'nda düzenlenen açılış programına, oyuncu Ekin Koç ve çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Rusya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "St. Petersburg kenti güzel eserlerle dolu. Bu şehri çok sevdim. Umarım siz de bizim filmlerimizi seversiniz." dedi.

3 gün sürecek Türk Sineması Günleri'nde, Rusça alt yazılı 5 film sinemaseverlerle buluşacak.