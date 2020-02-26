Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi - Son Dakika

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Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi
6 saat önce
Rusya'nın Moskova şehrinde aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu bin 300'den fazla markanın katılımıyla moda ve giyim fuarı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:47 Kaynak: İHA
Rusya'nın Moskova şehrinde aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu bin 300'den fazla markanın katılımıyla moda ve giyim fuarı düzenlendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bin 300'den fazla uluslararası markanın yer aldığı Collection Premiere Moscow (CPM) giyim ve moda fuarı düzenlendi. 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuara katılan ziyaretçiler, Türk şirketlerin moda trendleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca, gelecek sezon için uluslararası markalardan sipariş verirken fuarda defile de gerçekleştirildi. Profesyonel alıcılar ve katılımcılar için tasarlanmış seminer programının gösterisi de yapıldı. - MOSKOVA
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