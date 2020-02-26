Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi - Son Dakika

Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi

6 saat önce

Rusya'nın Moskova şehrinde aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu bin 300'den fazla markanın katılımıyla moda ve giyim fuarı düzenlendi.

Rusya'da Türk şirketlerinin de katılımıyla giyim ve moda fuarı düzenlendi, System.String[]

Rusya'nın Moskova şehrinde aralarında Türk şirketlerinin de bulunduğu bin 300'den fazla markanın katılımıyla moda ve giyim fuarı düzenlendi.


Rusya'nın başkenti Moskova'da bin 300'den fazla uluslararası markanın yer aldığı Collection Premiere Moscow (CPM) giyim ve moda fuarı düzenlendi. 24-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuara katılan ziyaretçiler, Türk şirketlerin moda trendleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler ayrıca, gelecek sezon için uluslararası markalardan sipariş verirken fuarda defile de gerçekleştirildi. Profesyonel alıcılar ve katılımcılar için tasarlanmış seminer programının gösterisi de yapıldı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:47 Kaynak: İHA
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