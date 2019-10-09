Son Dakika Haberleri: Rusya'da Türk tatlı ustasına büyük ilgi
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Rusya'da Türk tatlı ustasına büyük ilgi

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Guinness rekortmeni Türk ustanın yaptığı Türk tatlıları büyük ilgi gördü.

Rusya'da Türk tatlı ustasına büyük ilgi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Guinness rekortmeni Türk ustanın yaptığı Türk tatlıları büyük ilgi gördü.

Geçen yıl yaptığı yarım tonluk baklavayla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mahmut Dolmacı, Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Uluslararası Pir Expo Fuarı'nda Türk tatlıları hazırladı.

Baklavadan künefeye hazırladığı tatlılar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Dolmacı, ziyaretçilere tatlıların hazırlanma süreçlerini de anlattı.

Dolmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ruslara Türk kültürünü tanıttıklarını belirterek, "Ruslar hazırladığımız tatlıları keyifle yediler. Tatlı alışkanlıklarını değiştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim tatlılarımız gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Dolmacı, Rusların Türk tatlılarını beğenip ayakta alkışlamaları nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gerçekleştirdiği gösterinin ardından Rusların Türk tatlılarına daha çok ilgi duyacağına inandığını belirten Dolmacı, "Rusya'da çok büyük bir ilgi gördük, fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler. Hepsi tatlılarımızı son derece beğendi ve ülkem adına çok mutluyum." diye konuştu.

Moskova, Rusya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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