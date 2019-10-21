Rusya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği
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Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:08 Kaynak: AA
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Türkiye'nin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, YEE'nin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirildi.
"Türkiye'nin Güzellikleri" adlı fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.
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