Son Dakika Haberleri: Rusya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği
Son Dakika Güncel Rusya'da 'Türkiye Buluşmaları' etkinliği

Rusya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Rusya'da

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Türkiye'nin tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, YEE'nin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirildi.

"Türkiye'nin Güzellikleri" adlı fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.

Moskova, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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