Son Dakika Haberleri: Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
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Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

16 dakika önce

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.

Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi, System.String[]
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Türk tarihi, kültürü, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı "Türkiye Festivali" Rusya'nın başkenti Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:48 
Moskova, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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