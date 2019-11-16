Rusya'nın başkenti Moskova'da, Emekli Büyükelçi Ender Arat'ın "Türklere Güvendiler - Tarih Boyunca Türk Topraklarına Sığınanlar" isimli kitabından derlenen karelerle hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğe, Arat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan Arat, Türklerin tarih boyunca misafirperver ve yardımsever kimliği ile ön plana çıktığını belirterek, "Her millet ve insan, dönem dönem zorluklarla karşılaşabilir ancak asıl olan her daim yardımlaşma, birliktelik ve paylaşmaktır." diye konuştu.

Açılışta Türk topraklarına sığınanların konu alındığı bir belgesel gösterimi de yapıldı.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.