Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi - Son Dakika
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Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi

05.07.2022 17:57
Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi

Rusya'da tutuklanan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta kendisinden yardım istedi ve eve hiç dönemeyeceği endişesi taşıdığını bildirdi.

Rusya'da tutuklanan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta kendisinden yardım istedi ve eve hiç dönemeyeceği endişesi taşıdığını bildirdi.

Uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle Rusya'da tutuklanan Griner, avukatları aracılığıyla Biden'a bir mektup gönderdi.

Griner'in Menajeri Lindsay Kagawa yaptığı açıklamada, mektubun pazartesi Biden'a iletildiğini belirterek, mektubun çoğu bölümünün mahrem kalacağını belirtti.

Kagawa'nın belirli bölümlerini yayımladığı mektupta, Griner'ın, "Rusya'da bir hapishanede otururken, eşimin, ailemin, arkadaşlarımın ya da herhangi bir başarımın koruması yanımda değil ve yalnızım. Burada sonsuza kadar kalacağımdan endişeliyim." ifadesini kullandı.

Griner, Biden'dan kendisini kurtarmak için elinden geleni yapması ricasında bulunarak, "Lütfen bizi evimize döndürmek için elinizden geleni yapın. İlk kez 2020'de oy kullandım ve oyumu size verdim. Size inanıyorum. Sizin yardımınızla geri alacağım özgür hayatımda çok daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. Eşimi özledim. Ailemi özledim. Takım arkadaşlarımı özledim. Onların acı çektiğini bilmek beni öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şubatta tutuklanmıştı

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Phoenix Mercury'nin, WNBA'e ara verilen dönemde ise Rus kulübü UMMC Ekaterinburg'un formasını giyen 31 yaşındaki Griner'ın, şubatta Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, bavulunda kenevirden elde edilen yağ bulunduğu Rusya Federal Gümrük Servisi'nce duyurulmuştu. Söz konusu suçun 10 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtiliyor.

Phoenix Mercury formasıyla 2014'te WNBA şampiyonu olan, 7 kez all-star seçilen Griner, UMMC Ekaterinburg formasıyla da 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi şampiyonluğu yaşadı.

Griner, ABD Milli Takımı'nda ise 2'şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde etti.

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Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi - Son Dakika

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