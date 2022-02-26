Rusya'da Twitter'a erişilemiyor - Son Dakika
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Rusya'da Twitter'a erişilemiyor

26.02.2022 16:29
Rusya'da Twitter'a erişilemiyor

Rusya'da sosyal medya sitesi Twitter'a erişilemiyor.

Rusya'da sosyal medya sitesi Twitter'a erişilemiyor.

Rusya'da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter'a erişim sağlanamıyor.

Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram'a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

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Twitter, Moskova, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da Twitter'a erişilemiyor - Son Dakika
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