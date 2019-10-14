Son Dakika Haberleri: Rusya'da üç bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi
Son Dakika Dünya Rusya'da üç bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi

Rusya'da üç bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi

7 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da üç bacağı ve iki penisi olan bir bebeğin dünyaya geldiği ortaya çıktı. Rus doktorların yeni duyurduğu tıbbi vakada temmuz ayında doğan bebeğin üçüncü bacağının ameliyatla alındığı ve sağlıklı olduğu belirtildi.

Rusya'da üç bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da üç bacağı ve iki penisi olan bir bebeğin dünyaya geldiği ortaya çıktı. Rus doktorların yeni duyurduğu tıbbi vakada temmuz ayında doğan bebeğin üçüncü bacağının ameliyatla alındığı ve sağlıklı olduğu belirtildi.


Kimliği açıklanmayan Rus kadın, doktorların kürtaj tavsiyesine karşın doğum yaparak temmuz ayında 3 bacak ve iki penisli bir bebek dünyaya getirdi. Bebekte oluşan üçüncü bacakta iki topuk bulunurken, iki penis tespit edildi. Anüsü olmayan bebek doğum sonrası ameliyata alınarak dışkılarından temizlendi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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