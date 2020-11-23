Rusya'da üç katlı mağazada büyük yangın - Son Dakika

Rusya'da üç katlı bir mağazada yangın çıktı. Yangına 14 itfaiye aracının müdahale ettiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Yangın, Rusya'nın Nalçik kentindeki üç katlı bir mağazada çıktı. Binanın çatısında başlayan yangının hızla yayıldığı ifade edildi. Yerel medya, yangına müdahalede 66 itfaiye personelinin ve 14 itfaiye aracının kullanıldığını duyurdu. Kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.