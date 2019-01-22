Rusya'da Uçak Kaçırma Girişimi
59 dakika önce
Rusya'nın Surgut şehrinden Moskova'ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Rusya
'nın Surgut şehrinden Moskova
'ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.
Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu yerel saat ile 14.55'te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan
'a gitmesini istedi.
Moskova'da Şeremetyevo Havaaalanı'na inmesi gereken uçağın bu olay üzerine Hantı-Mansiysk'teki havaalanına acil iniş yaptığı kaydedildi.
Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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