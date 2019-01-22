Rusya'da Uçak Kaçırma Girişimi
26 dakika önce
Rus basını, Moskova'ya giden uçağın Afganistan'a kaçırılmak istendiğini; uçağın Sibirya'da bir havaalanına zorunlu iniş yaptığını; alkollü olduğu iddia edilen korsanın gözaltına alındığını duyurdu.
Rus basını, Moskova
'ya giden uçağın Afganistan
'a kaçırılmak istendiğini; uçağın Sibirya
'da bir havaalanına zorunlu iniş yaptığını; alkollü olduğu iddia edilen korsanın gözaltına alındığını duyurdu. Rusya
'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak, sarhoş olduğu iddia edilen yolcunun ikna edilmesinin ardından kalkış yaptığı limana indiği belirtildi.
Uçak, Surgut kentinden 14: 55'te Moskova Şeremetyovo Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştı.
REN TV
, Boeing 737
tipi uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:07 Kaynak: DHA
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