Son Dakika Haberleri: - Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

- Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı

1 saat önce

- Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralıMOSKOVA - Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarpması nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.

- Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı
MOSKOVA - Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarpması nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.
Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağı 226 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarptı. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yolcuları acil bir şekilde tahliye edildi, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ural Havayolları Genel Direktörü Sergei Skuratov yaptığı açıklamada, "Zhukovski'ye acil iniş yapıldı. Kuşlar her iki motora da girdi. Motorlar kapandı, mürettebat inişi gerçekleştirdi" dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü
Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rusya'da uçak martı sürüsüne çarptı: 23 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]