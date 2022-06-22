Rusya'da uçak sert iniş yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da uçak sert iniş yaptı: 3 yaralı

22.06.2022 16:56
Rusya'da uçak sert iniş yaptı: 3 yaralı

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kargo taşıyan bir uçağın sert iniş yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kargo taşıyan bir uçağın sert iniş yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yakutistan'da 6.3 ton kargo taşıyan, 7 kişinin bulunduğu An-30 tipi uçağın Olenyok Havalimanı yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, boş bir araziye sert iniş yapan uçağın Olenyok köyüne 70 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi. Uçağın sert iniş yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Yakutistan'da dün bir ton ağırlığında kargo taşıyan, 2 mürettebat ve 1 yolcunun bulunduğu An-2 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu ve henüz bulunamadığı belirtildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da uçak sert iniş yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da uçak sert iniş yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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