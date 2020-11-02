Rusya'da uçak türbinine sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Rusya'da uçağın türbinine giren 12 yaşındaki çocuk, yoğun çabalar sonucu çıkarıldı.

Rusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ne bağlı Yugorsk şehrinde kullanım ömrünü tamamlandıktan sonra bir parka anıt uçak olarak konulan Yakovlev Yak-40 tipi uçağı merak eden 12 yaşındaki bir çocuk uçağın türbinine girdi. Derinlere kadar giden çocuk çabalasa da çıkamadı. Dışarıya seslenen çocuğun sesini kimse de duymayınca çocuk yaklaşık 3 saat boyunca sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi.

Çocuğun sesini köpeğini gezdiren bir kişi duydu. Şahsın, polise haber vermesinin ardından ambulans ile arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler türbinin içindeki çocuğu çıkarmak için çalışmalara başlasa da ilk denemede başarılı olunamadı. Ekipler daha sonra halat yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkarabildi. Dışarıya çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise çocuğun fark edilmemesi durumunda gece saatlerinde çocuğun donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği, bu nedenle çocuğun tam zamanında kurtarıldığı belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)