- Rusya'da uçakta şemsiye ile yolculuk yaptılar - Son Dakika

- Rusya'da uçakta şemsiye ile yolculuk yaptılar

SİBİRYA - Rusya'da yolcu uçağının tavanından su akması yüzünden yolcular şemsiye ile yolculuk yaptı.

Rusya'da Rossiya Havayollarına ait yolcu uçağı Sibirya- Soçi seferini yaptığı sırada tavanından su akmaya başladı. Yolcular şemsiye ile yolculuk yaptı. Yolculardan birinin telefonu ile kaydettiği görüntülerde uçağın tavanından su aktığı ve bazı yolcuların uçağın içinde şemsiye açtığı görülüyor. Yetkililer, yaşanan aksaklık ile ilgili tüm yolculardan özür dilerken, kimsenin sızıntı hakkında şikayetçi olmadığını aktardı. Şirket, olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını aktarırken, olayın klima sistemindeki suyun yoğunlaşmasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.