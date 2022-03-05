Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak - Son Dakika
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Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak

05.03.2022 23:24
Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak

Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri basitleştirildi.

Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri basitleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeye Ukrayna üzerinden gelecek yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sınırdan giriş süreçlerinde basitleştirmeye gidildi.

Kararnameyle, gerekli evraka sahip yabancı vatandaşların Rusya'dan çıkışlarına dair süreç de sadeleştirildi.

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Rusya Devlet Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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