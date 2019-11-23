Son Dakika Haberleri: Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
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Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

6 saat önce

Rusya devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir tartışma programında, Ukraynalı akademisyen Amerikalı gazeteciye saldırdı.

Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı, System.String[]

Rusya devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir tartışma programında, Ukraynalı akademisyen Amerikalı gazeteciye saldırdı.

Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan 'Kim Karşı' adlı tartışma programının önceki günkü bölümüne katılan Ukraynalı siyaset uzmanı Vasil Vakarov ile Amerikalı gazeteci Greg Weiner arasında canlı yayında tartışma çıktı. Vakarov, ABD'nin uyguladığı politikalar nedeniyle Ukrayna'ya en çok zarar veren ülke olduğu eleştirisine, Amerikalı gazeteci Weiner karşı çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışma devam ederken, kendine hakim olamayan Vakarov, Weiner'ın suratına su fırlatarak, gazeteciyi itti ve Weiner'ın kafasını stüdyonun duvarına çarpmasına neden oldu. Program sunucusu Dmitry Kulikov ve diğer konuklar ile görevliler araya girerken, programan ara verilerek reklama gidildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rusya tartışma programından görüntüler

Vakarov ve Weiner arasındaki tartışmanın hararetlenmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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