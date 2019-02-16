Son Dakika Haberleri: Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı

Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı

7 dakika önce

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesinin bir kısmı çöktü, 21 kişi enkaz altında kaldı.

Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı, System.String[]
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesinin bir kısmı çöktü, 21 kişi enkaz altında kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:05 

Petersburg, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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