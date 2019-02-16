Rusya'da üniversite binası çöktü: 21 kişi enkaz altında kaldı
7 dakika önce
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesinin bir kısmı çöktü, 21 kişi enkaz altında kaldı.
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesinin bir kısmı çöktü, 21 kişi enkaz altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:05
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