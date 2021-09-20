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Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

20.09.2021 16:19

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Perm Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açtığı, personelin ve öğrencilerin sınıflara saklandıkları kaydedildi.

Rus basınında yer alan görüntülerde, binada bulunanların camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, olaydan kısa süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi de yaptığı açıklamada, Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Üniversite, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Son Dakika
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