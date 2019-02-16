Son Dakika Haberleri: Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu

Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu

46 dakika önce

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada binanın beşinci katının, ikinci kata kadar çöktüğü; binadaki 60 kişinin ise mahsur kalma riski yaşamadan çıkarıldıkları belirtildi.

Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

Dünya
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