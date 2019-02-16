Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu
46 dakika önce
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu.
Açıklamada binanın beşinci katının, ikinci kata kadar çöktüğü; binadaki 60 kişinin ise mahsur kalma riski yaşamadan çıkarıldıkları belirtildi.
Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:43 Kaynak: DHA
Rusya'da Üniversite Binası Çöktü! 21 Kişi Enkaz Altına Kaldı
Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi
Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı