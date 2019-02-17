Rusya'da Üniversitenin Bir Kısmında Meydana Gelen Çökme, Paniğe Neden Oldu
40 dakika önce
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saint Petersburg Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya
'nın St. Petersburg
kentinde bulunan Saint Petersburg
Ulusal Bilişim Bilişim Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi (ITMO), bir bölümü çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda ölen, yaralananın veya mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Paniğe neden olan binadaki çökme anı ise bir öğrenci tarafından görüntülendi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: DHA
Trump, Bildirgeyi İmzalayıp ABD'de Ulusal Acil Durum İlan Etti
Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek
Rusya'da Üniversite Binası Çöktü! 21 Kişi Enkaz Altına Kaldı
Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz