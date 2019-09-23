Son Dakika Haberleri: Rusya'da usame bin ladin oyuncağı tepki çekti
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Rusya'da usame bin ladin oyuncağı tepki çekti

7 dakika önce

Rusya'da bir oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya'da usame bin ladin oyuncağı tepki çekti, System.String[]

Rusya'da bir oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine, oyuncak mağazadan kaldırıldı.

Stavropol kentindeki oyuncak mağazasında satılan Usame bin Ladin oyuncağı tepki çekti. Rus medyası, Usame bin Ladin'in, elinde Kalaşnikof tipi bir makineli tüfekle duran oyuncak figürünün, mağazadan kaldırıldığını duyurdu.

Müşteriler, yerel medyaya yaptığı açıklamada, figürü gördüklerinde şok olduklarını ve böyle bir oyuncağın, çocukların sıklıkla ziyaret ettiği bir mağazaya ait olmadığını belirtti.

Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:43 Kaynak: DHA
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