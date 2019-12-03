Son Dakika Haberleri: Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor
BBC
Son Dakika Dünya Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor - Son Dakika Dünya

Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor

6 saat önce

Ülkede sosyal medyada görülen, üzerine siyah sprey boyayla "T-34" yazılmış bir kutup ayısının görüntüleri uzmanları kaygılandırdı.

Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor, System.String[]

Rusya'da sosyal medyada görülen, üzerine siyah sprey boyayla "T-34" yazılmış bir kutup ayısının görüntüleri uzmanları kaygılandırdı. T-34, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasında büyük rol oynayan efsanevi bir tanktı. Ayının akıbetinden endişe ediliyor.

Rus Kuzey Kutup Bölgesi'nde kaydedilen videonun, tam olarak nerede çekildiğini belirlemek için soruşturma sürüyor.

Görüntüler, Dünya Vahşi Yaşam Koruma Fonu'nun (WWF) üyesi Sergey Kavry tarafından önce Facebook'ta, daha sonra da Rus medyasında paylaşıldı.

Kavry, videonun, Rusya'nın Uzakdoğusundaki Chukotka bölgesinde yaşayanlara ait bir WhatsApp grubunda paylaşıldığını söyledi.

WWF Rusya Basın Sözcüsü Daria Buyanova, görüntülerin "büyük bir şok" olduğunu ve yazının da "kötü bir şaka gibi göründüğünü" söyledi.

Kuzey'in Biyolojik Problemleri Enstitüsü'nden bilim insanı Anatoly Kochnev ise yazının ayı uyutulmadan yazılmasının mümkün olamayacağını belirtti.

Kocnev, boyanın çıkmasının haftalar alabileceğini de sözlerine ekledi.

Rus medyası, yazının ayıların yerleşimlere girmesine öfkelenen bölge halkı tarafından yazılmış olabileceğini yazdı.

Şubat ayında, Novaya Zemyla bölgesinde onlarca kutup ayısının kasabalarda ve köylerde görülmesinden sonra olağanüstü hal ilan edilmişti.

Sovyetler Birliği, Rusya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:40 
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