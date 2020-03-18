Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı - Son Dakika

Rusya'da vaka sayısı 147'ye ulaştı
6 saat önce
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bugün Moskova bölgesinde 31, Tomsk bölgesinde 1 ve Novosibirsk bölgesinde 1 vatandaşta daha virüsün tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 147'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:09 Kaynak: AA
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